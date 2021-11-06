Украина
06 ноября 2021, 19:00
Динамо Киев сенсационно уступило Ворскле
Коллектив Мирчи Луческу уступил в обоих домашних поединках на отчетной неделе.
Динамо Киев — Ворскла, фото ФК Ворскла Полтава
06 ноября 2021, 19:00
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Динамо Киев — Ворскла 1:2
Голы: Витиньо, 90+5 — Рангел, 34, Тилль, 74 (пен.)
Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Кендзера, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 55) — Рамирес (Гармаш, 46).
Ворскла: Ризнык — Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 85) — Пуцлин, Тилль, Челядин (Кравчук, 68), Кане — Степанюк — Рангел.
Предупреждения: Забарный, Сидорчук, Витиньо — Тамм, Пуцлин, Кравчук
На 80-й минуте был удален Данил Кравчук (Ворскла) (второе предупреждение).