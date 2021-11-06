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Динамо Киев — Ворскла 1:2
Голы: Витиньо, 90+5 — Рангел, 34, Тилль, 74 (пен.)

Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Кендзера, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 55) — Рамирес (Гармаш, 46).

Ворскла: Ризнык — Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 85) —  Пуцлин, Тилль, Челядин (Кравчук, 68), Кане — Степанюк — Рангел.

Предупреждения: Забарный, Сидорчук, Витиньо — Тамм, Пуцлин, Кравчук

На 80-й минуте был удален Данил Кравчук (Ворскла) (второе предупреждение). 