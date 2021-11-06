Украина

Одесситы победили в домашнем матче со счетом 4:3.

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Черноморец одержал победу над Рухом со счетом 4:3.

К середине второго тайма "моряки" вели в счете 3:0 после голов Владислава Ваната, Артура Авагимяна и Георгия Цитаишвили. Львовский клуб сумел сравнять счет благодаря голу Ярослава Мартынюка и дублю Валерия Федорчука. Однако "черно-синие" все же смогли вырвать победу благодаря мячу Юрия Тлумака на 83-й минуте.

На данный момент Черноморец занимает 12-ю строчку в турнирной таблице с 11 очками, а Рух идет на 10-м месте с 13 пунктами.

Черноморец – Рух 4:3

Голы: Ванат 30, Авагимян 38, Цитаишвили 57, Тлумак 83 – Мартынюк 67, Федорчук 71, 79.

Черноморец: Кучерук, Биловар, Цитаишвили, Авагимян (Путря 78), Исаенко (Билошевский 73), Вачиберадзе (Тлумак 74), Скорко, Кузык, Дубко, Ванат (Бугай 78), Михайленко (С.Кравченко 88)

Рух: Панькив, Федорчук, Мартынюк, Мысык, Белый, Альваренга (Де Розарио 61), Бренер, Борячук (Рунич 61), Сыч, Лях (Бойчук 40), Карасюк

Предупреждения: Кучерук 53, Ванат 64 – Мартынюк 40, Сыч 42, Мысык 83.

Нереализованный пенальти: Борячук 55.