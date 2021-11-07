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Football.ua представляет анонс матча 14-го тура УПЛ между Колосом и Шахтером.

Донецкий Шахтер наверняка будет жаждать воспользоваться осечкой киевского Динамо и добыть победу в матче против Колоса, хотя команда из Ковалевки постарается максимально усложнить жизнь своему оппоненту.

Колос – Шахтер

Воскресенье, 7 ноября, 17:00. Колос, Ковалевка. Владимир Новохатний – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Колос после двух успешных сезонов в УПЛ настиг спад. Команду покинул Руслан Костышин и теперь Сергей Кузнецов вынужден менять сложившуюся ситуацию по ходу сезона. Уже сейчас можно говорить о том, что пришедшие Ника Сичинава и Анатолий Нуриев не оправдывают возложенных надежд. Эти футболисты были лидерами своих команд в прошлом сезоне, а в Колосе и близко не напоминают себя прошлогодних. Колос имеет серию из двух поражений в чемпионате. Шахтер – не самый лучший оппонент, чтобы оборвать эту грустную тенденцию.

Шахтер на неделе проиграл на выезде Реалу в Лиге чемпионов со счетом 1:2. Функциональное состояние футболистов Колос должно быть на порядок лучше, но тут стоит понимать, что у Шахтера есть запас прочности и глубина состава, которая способна решать текущие задачи в чемпионате. Поражение Динамо в матче против Ворсклы должно замотивировать футболистов Шахтера добыть три очка в этом матче. Очень многое будет зависеть от того, насколько быстро Шахтер сумеет забить первый гол в этом матче. Наверняка Колос будет действовать максимально осторожно и ходить в атаку не большим количеством футболистов.

Статистика личных противостояний

Всего игр в УПЛ: 6 (1 ничья, 5 побед Шахтера)

На поле Колоса: 3 (1 ничья, 2 победы Шахтера)

Разница забитых и пропущенных голов: 4-16 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: победа Шахтера 4:3 (2020)

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua