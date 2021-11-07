Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют петровский Ингулец и днепровский Днепр-1.
Сергей Логинов, фото СК Днепр-1
07 ноября 2021, 13:20
Воскресный игровой день 14-го тура украинской Премьер-лиги откроет противостояние в Кропивницком, где на поле стадиона Зирка сыграют петровский Ингулец и днепровский Днепр-1.
Сергей Лавриненко, на фоне ничьей против ровенского Вереса (0:0), решил использовать с первых минут Павла Полегенько на правом фланге полузащиты, в то время как Александр Козак расположится на противоположной стороне поля.
Игор Йовичевич, после победы над Минаем (4:0), предпочел увидеть с первых минут Сергей Логинова в центре обороны, в то время как опорную зону усилил своим возвращением Даниил Игнатенко.
Ингулец: Гальчук — Опанасенко, Поспелов, Ковалев, Асмелаш — Шишка — Полегенько, Коробенко, Запорожец, Козак — Ситало.
Запасные: Шуст, Салем, Шарай, Бартулович, Коваленко, Головкин, Павлов, Якимив, Гопей.
Запасные: Юрчук, Нельсон, Лучкевич, Батагов, Ди Франко, Адамюк, Билл, Когут, Русин.
Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак — Пихаленок, Игнатенко — Джурасек, Гуцуляк, Назаренко — Довбик.
Матч Ингулец — Днепр-1 начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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