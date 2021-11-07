Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют петровский Ингулец и днепровский Днепр-1.

Воскресный игровой день 14-го тура украинской Премьер-лиги откроет противостояние в Кропивницком, где на поле стадиона Зирка сыграют петровский Ингулец и днепровский Днепр-1.

Сергей Лавриненко, на фоне ничьей против ровенского Вереса (0:0), решил использовать с первых минут Павла Полегенько на правом фланге полузащиты, в то время как Александр Козак расположится на противоположной стороне поля.

Игор Йовичевич, после победы над Минаем (4:0), предпочел увидеть с первых минут Сергей Логинова в центре обороны, в то время как опорную зону усилил своим возвращением Даниил Игнатенко.

Ингулец: Гальчук — Опанасенко, Поспелов, Ковалев, Асмелаш — Шишка — Полегенько, Коробенко, Запорожец, Козак — Ситало.

Запасные: Шуст, Салем, Шарай, Бартулович, Коваленко, Головкин, Павлов, Якимив, Гопей.



Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак — Пихаленок, Игнатенко — Джурасек, Гуцуляк, Назаренко — Довбик.