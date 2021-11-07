Украина
07 ноября 2021, 15:55
Гол со штрафного от Довбика принес Днепру-1 победу над Ингульцом
Коллектив Игора Йовичевича не терял контроль над ситуаций по ходу всего противостояния.
Ингулец — Днепр-1, фото УПЛ
07 ноября 2021, 15:55
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ингулец — Днепр-1 0:1
Гол: Довбик, 26
Ингулец: Гальчук — Опанасенко, Поспелов, Ковалев, Асмелаш — Шишка — Полегенько (Коваленко, 79), Коробенко (Бартулович, 80), Запорожец, Козак (Шарай, 72) — Ситало (Гопей, 79).
Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак — Пихаленок (Когут, 90), Игнатенко — Джурасек (Ди Франко, 49), Гуцуляк (Лучкевич, 75), Назаренко (Билл, 75) — Довбик.
Предупреждения: Ковалев, Шишка — Дубинчак, Лучкевич.