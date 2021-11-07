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Ингулец — Днепр-1 0:1
Гол: Довбик, 26

Ингулец: Гальчук — Опанасенко, Поспелов, Ковалев, Асмелаш — Шишка — Полегенько (Коваленко, 79), Коробенко (Бартулович, 80), Запорожец, Козак (Шарай, 72) — Ситало (Гопей, 79).

Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак — Пихаленок (Когут, 90), Игнатенко — Джурасек (Ди Франко, 49), Гуцуляк (Лучкевич, 75), Назаренко (Билл, 75) — Довбик.

Предупреждения: Ковалев, Шишка — Дубинчак, Лучкевич.