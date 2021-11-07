Поединок против Колоса в УПЛ стал юбилейным для израильского вингера.
Манор Соломон, Getty Images
07 ноября 2021, 18:58
В поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер одержал уверенную победу над Колосом со счетом 3:1.
Стоит отметить, что матч с коваливским клубом стал для вингера Манора Соломона 100-м в футболке "горняков" во всех турнирах.
22-летний израильтянин дебютировал в официальных турнирах за Шахтер 14 февраля 2019 года в поединке 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта, который тогда завершился вничью со счетом 2:2.
С того момента Соломон забил за Шахтер 21 гол во всех турнирах и отдал 9 результативных передач.
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