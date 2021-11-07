Украина
07 ноября 2021, 18:57
Шахтер переиграл Колос и вышел на первое место УПЛ
Подопечные Роберто Де Дзерби воспользовались осечкой киевского Динамо.
Колос — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк
07 ноября 2021, 18:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Колос — Шахтер 1:3
Голы: Ильин, 41 — Матвиенко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 73
Колос: Волынец — Золотов (Ром, 83), Новак, Петров, Черноморец — Задоя (Ситчинава, 83) — Чурко, Милько, Богданов, Сакив (Ильин, 14) — Лысенко.
Шахтер: Трубин — Додо, Витао (Кривцов, 66), Матвиенко, Исмаили — Маркос Антонио, Бондаренко (Мудрик, 75) — Марлос (Тете, 66), Алан Патрик, Соломон (Мудрик, 66) — Фернандо (Дентиньо, 85).
Предупреждения: Черноморец, Лысенко, Новак — Бондаренко, Алан Патрик, Марлос, Фернандо