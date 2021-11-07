Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и черниговская Десна.

Заключительным поединком перед ноябрьской международной паузой для украинской Премьер-лиги станет противостояние на Арене Львов между ПФК Львов и черниговской Десной.

Олег Дулуб, после победы над ковалевским Колосом (1:0), решил выпустить Зозулю на правый фланг атаки.

Александр Рябоконь, на фоне поражения от донецкого Шахтера (1:4), решил выпустить Болбата на правом фланге обороны, а Шевцов отправился на левый фланг полузащиты. Под нападающим Безбородько расположится Тотовицкий.

ПФК Львов: Ильющенков — Брикнер, Лека, Романчук — Бусько, Довгий, Политыло, Якимец — Зозуля, Ныч, Эрнест.

Запасные: Костик, Шина, Чиряк, Ременяк, Семенив, Крушинский, Грисьо, Альваро, Махмутович.



Десна: Мысак — Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Масалов — Калитвинцев, Завийский, Домбровский, Шевцов — Тотовицкий — Безбородько.