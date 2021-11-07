Украина

Наставник луганчан оценил победу над Вересом.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник пообщался с прессой после убедительной победы над Вересом в рамках УПЛ со счетом 3:0.

"Была боязнь, что игроки не отошли от матча с ЦСКА София. Но мы в этом ритме много времени и привыкли к нему. Много больных добавляется. У Снурницына температура поднялась, Громов еще в лазарете. Но у нас есть люди, которые выходят и доказывают.

Вересу не засчитали чистый гол: Я могу вспомнить наши игры, когда нам не засчитывали. Хочется VAR иметь на каждую игру, но имеем то, что имеем.

Шахаб? Человек раззабивался, играет хорошую роль в нашей команде. Но на первое место выходят командные действия, что он старается делать. Я доволен. У нас три дня выходных, соберемся в четверг. Восстановим силы и дальше готовимся", — сказал Скрипник в интервью Профутбол Digital.

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