Украина

Специалист охарактеризовал прошедший поединок.

Главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт прокомментировал поражение от луганской Зари со счетом 3:0.

"Первый тайм нам удался. Футболисты все сделали, о чем я их просил. Хорошая вышла игра. Надежно отыграли в защите, выбегали в контратаки. Мы забили чистый мяч в первом тайме, который не засчитал судья. Если бы уходили на перерыв при счете 0:1, то все было бы по-другому.

Второй тайм начался для нас ужасно. Две ошибки привели ко взятиям ворот и 2:0. Дали большой гандикап сопернику. Было сложно, но мы бежали в контратаку. Знали, что у зари быстрые фланги. У Сергийчука был отличный момент. Забей с пяти метров — возвращай нас в игру. Такой у нас уровень игроков.

Мы никогда не играем в 5 и 6 защитников. Мы играем в 4 защитника, компактно, организованно и высоко. Соперник, извините меня, играет в еврокубках. Нам было тяжело, у Зари были моменты. Игру перевернул второй тайм и его начало", — сказал Вирт в интервью Профутбол Digital.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.