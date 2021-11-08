Украина

Наставник "северян" оценил победу над Львовом.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Львовом в рамках УПЛ (2:0).

"Действительно, это был тяжелый матч. Больше он был тяжелым психологически, потому что давно не выигрывали. Имеем некоторые проблемы, поэтому можно поблагодарить ребят за хорошую игру отрезками и результат.

Какие проблемы? Финансовые, да, проблемы хозяйственного плана и спортивные.

Гол Калитвинцева? Красивый гол. У него папина школа. Хорошая левая нога, почти как у Юрия Николаевича", — сказал Рябоконь после матча.

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