Украина

Специалист пообщается с прессой перед стартом тренировочного сбора.

Сборная Украины начинает подготовку к товарищескому матчу против Болгарии и к игре отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пообщается с прессой. Начало пресс-конференции — в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе, 11 ноября. Что касается матча против Боснии и Герцеговины, то поединок пройдет 16 ноября на выезде.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.