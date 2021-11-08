Украина

Футболист покидает клуб спустя 10 лет.

Донецкий Шахтер принял решение не продлевать контракт с форвардом Дентиньо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Благодарим Дентиньо за профессионализм, старания, готовность всегда помогать команде, яркие матчи и важные голы. Желаем удачи и больших побед на футбольном поле и в жизни", — пишется в сообщении клуба.

Отметим, что Дентиньо перешел в Шахтер в 2011 году из бразильского Коринтианса. С тех пор он сыграл во всех турнирах 197 матчей за "горняков".

В его послужном списке 16 трофеев – 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины. На его счету 29 мячей и место в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.

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