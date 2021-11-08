Украина

Football.ua рассказывает, что происходило в 14-м туре УПЛ.

14-й тур УПЛ получился бескомпромиссным. В каждом из матчей были забиты голы, также ни в одном матче не было зафиксировано ничейного результата.

В пятницу был сыгран первый поединок в туре. Александрия достаточно уверенно обыграла Металлист 1925 со счетом 2:0. В субботу долгожданную победу добыл Мариуполь в матче против Миная 2:0. В Киеве на Олимпийском состоялась главная сенсация тура – Динамо проиграло Ворскле 1:2. Черноморец во Львове обыграл Рух 4:3.

В воскресенье были сыграны еще четыре матча тура. Ингулец минимально уступил Днепру-1 0:1, Колос не сумел взять очки в матче против Шахтера 1:3, Заря уверенно обыграла Верес 3:0, а Десна добыла долгожданную победу в выездном матче против Львова 2:0.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР

Первый гол Дубры за Александрию

Латышский защитник Александрии Каспарс Дубра проводит свой третий сезон в футболке Александрии и вот в матче против Металлиста 1925 случился его дебютный гол после подачи с углового. Также красивый гол на свой счет записал Кирюханцев.

Отдаем должное Металлисту 1925, который после того, как счет стал 0:2, был весьма активен и имел неплохие моменты, чтобы как минимум сократить разрыв в счете. Но реализация моментов подводила игроков харьковского клуба.

Дубль Кащука и незабитый пенальти Миная

Подопечные Остапа Маркевича наконец-то сумели добыть победу в матче с принципиальным соперником – Минаем. Уже легко понять, что оба коллектива будут одними из главных претендентов на вылет из УПЛ, а потому крайне важно брать максимум в играх между собой.

Матч получился нескучным. Тут были и удаления, и незабитый пенальти, и спорные решения арбитра, и нестандартное празднование забитого гола, а еще Дубль Кащука, который здорово разобрался в своих эпизодах.

Победа Ворсклы, расизм, спорные решения арбитра, эмоции игроков и тренеров

В центральном матче 14-го тура УПЛ киевское Динамо на своем поле принимало Ворсклу. В этом матче был много событий. Во-первых, акцентируем внимание на расистских выкрикиваниях болельщиков Динамо после того, как бразилец Рангел забил первый гол в матче и побежал его праздновать. Во-вторых, были спорные решения арбитры, а были и ошибочные. В основном они были в пользу Ворсклы, что еще больше заводило и без того заведенных игроков Динамо.

Киевляне после поражения от Барселоны никак не рассчитывали еще и в матче против Ворсклы остаться без очков. По эмоциям и лицам футболистов Динамо было видно, что чемпионы Украины на данный момент находятся не в лучше психологическом состоянии. В концовке встречи Витиньо забил свой дебютный гол в футболке Динамо, но он не принес никакой радости ни футболистам, ни болельщикам Динамо, поскольку времени забить второй гол не оставалось.

Что касается Ворсклы – команда выполнила план на игру своего главного тренера, реализовала свои редки выходы в атаку и сумела не без везения удержать добытое преимущество.

Несостоявшийся "камбэк" Руха

Черноморец в матче против Руха подтвердил реноме команды, которая много забивает и много пропускает. На сей раз одесситы перестреляли своего оппонента. В первом тайме Черноморец за счет скоростных качеств своих молодых игроков сделал себе большой задел для итоговой победы. Но как это умеет делать Черноморец, команда разбазарила преимущество в три мяча. Руху удалось вернуться в игру со счета 0:3. В концовке встречи Черноморец соорудил еще одну голевую атаку, львовяне так и не нашли в себе силы на еще один забитый мяч. 4:3 в пользу Черноморца.

Довбик снова забивает и приносит победу Днепру-1

Артем Довбик в который раз отметился забитым голом за Днепр-1. При этом отмечаем, что партнеры Довбика создают своему форварду моменты на регулярной основе, что тот имеет так много возможностей для взятия ворот. Вот и в матче против Ингульца реализуй Артем все свои моменты, то имел бы минимум хет-трик на своем счету.

Необходимо отметить, что единственный гол в матче был забит Довбиком со штрафного, который заработал Пихаленок. Как показал повтор эпизода, именно Пихаленок в том моменте нарушал правила, и арбитр принял ошибочное решение назначить штрафной удар в сторону ворот Ингульца.

Колос пытался создать проблемы Шахтеру, но не вышло

Вполне ожидаемо Колос в матче против Шахтера сделал ставку на оборону большими силами и на скорость игроков в атаке. Логично, что самым опасным в составе Колоса по итогу стал скоростной Ильин, который забил единственный гол своей команды и еще несколько раз угрожал воротам Трубина.

Шахтер переиграл своего оппонента, что называется на классе. Хотя моментов у подопечных Роберто Де Дзерби было гораздо больше, чтобы победить с более уверенным счетом. Отмечаем неплохую игру Бондаренко в центре поля, а также выход Мудрика на замену. Михаил практически сразу реализовал свою первую возможность в этом матче и позволил своей команде выдохнуть, ведь Шахтер получил преимущество в два мяча. "Горняки" по итогу довели матч до победы и сумели воспользоваться осечкой Динамо.

Хет-трик Шахаба возвращает форварда в гонку бомбардиров

Верес неплохо начал игру против Зари и первым имел голевую возможность, но с каким-то чудом Цвек выбил мяч с линии ворот. В первом тайме команда Юрия Вирта ни в чем не уступала своему более именитому сопернику. А вот вторая половина стала бенефисом Захеди Шахаба. Иранец был настоящим хищником в завершающей стадии атаки. Он действовал на опережение, открывался за спины и демонстрировал скорость, чувствовал отскоки мяча и оказывался в нужных позициях. Все это вылилось в три безответных мяча в ворота Когута.

Шедевр Калитвинцева помог Десне одержать долгожданную победу

Матч Десны и Львова складывался таким образом, что ни одна из команд не имела особого преимущества. Оба коллектива действовали достаточно осторожно и закрыто. Это была далеко не самая интересная игра для болельщиков. Непонятно было, как же при такой игре могут случиться забитые голы. Ответ на этот вопрос дал Владислав Калитвинцев, который забил потрясающей красоты гол из-за пределов штрафной. Это немного оживило игру и вынудило Львов открываться и идти вперед большими силами. Но в концовке встречи еще один дальний удар удался на этот раз Завийскому. Тут стало понятно, что Десна уже не отдаст победу в этом матче.

Статистика игроков

Виктор Цыганков по-прежнему лидер бомбардирской гонки, вплотную к лидеру киевлян подобрался Артем Довбик, также отмечаем укрепление позиций Захеди Шахаба.

В списке лучших ассистентов появился единоличный лидер – полузащитник Ворсклы Оливье Тилль.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Главные перемены произошли на вершине турнирной таблицы. Шахтер догнал Динамо и по разнице забитых и пропущенных мячей теперь лидер чемпионата. Отмечаем большую плотность в лидирующей группе на местах с третьего по пятое.

Черноморец сумел значительно улучшить свое положение, а также Мариуполь добыл крайне важную победу. Хотя мариупольцы и продолжают находиться в самом низу, зато они подобрались вплотную к своим конкурентам.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Шахтер 14 11 2 1 38 8 30 35 2 Динамо Киев 14 11 2 1 35 7 28 35 3 Заря 14 9 2 3 33 16 17 29 4 Ворскла 14 8 4 2 23 11 12 28 5 Днепр-1 14 9 1 4 21 14 7 28 6 Александрия 14 6 5 3 14 10 4 23 7 Десна 14 6 3 5 17 21 -4 21 8 Верес 14 5 4 5 12 15 -3 19 9 Металлист 1925 14 6 1 7 16 22 -6 19 10 Рух 13 3 4 6 13 18 -5 13 11 Колос 13 3 2 8 8 21 -13 11 12 Черноморец 14 2 5 7 16 29 -13 11 13 ПФК Львов 14 2 4 8 9 22 -13 10 14 Ингулец 13 2 3 8 9 23 -14 9 15 Минай 13 1 5 7 8 20 -12 8 16 Мариуполь 14 2 1 11 17 32 -15 7

Следующий тур

Следующий тур будет сыгран уже после матчей национальных сборных. Центральным матчем 15-го тура УПЛ вполне можно считать встречу Днепра-1 и Александрии. Минай и Ингулец проведут поединок, который любят называть матчем за 6 очков. Динамо сыграет с Черноморцем. Любопытно будет посмотреть, где же одесситы будут искать игроков для заявки на этот матч. Еще одно противостояние, которое можно выделить Верес – Металлист 1925. Новички УПЛ уже сумели неплохо проявить себя в элите и наверняка каждая из команд будет рассчитывать на победу в этом матче.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 15-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua