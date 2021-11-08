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Наставник молодежной сборной Украины прокомментировал предстоящие матчи отбора к Евро-2023.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал предстоящие матчи с Северной Македонией и Сербией в рамках отбора к Евро-2023.

Украинский наставник считает, что впереди ключевые поединки, в которых необходимо побеждать.

"Можно сказать, что это ключевые матчи для сборной Украины, и об этом я уже говорил ребятам. Мы стремимся взять в этих встречах максимум очков, чтобы пойти на зимний перерыв с хорошим настроением и преимуществом над конкурентами.

Что касается Северной Македонии, то это цепкая, жесткая команда, которая любит играть на контратаках. Нам предстоит очень сложный поединок", — считает Ротань.

Также специалист высказался о том, достаточно ли игрового времени получают футболисты, которые есть у него в распоряжении.

"Если еще в октябре мы на это жаловались, то сегодня практически все футболисты получают нужное количество игрового времени. Этот момент меня радует.

Благодарен Александру Петракову, который вошел в наше положение и отпустил в молодежную сборную Сироту. У нас из-за дисквалификации матч с македонцами пропускает Максим Таловеров, поэтому Сирота для нас очень важный игрок с опытом", — приводит слова наставника официальный сайт УАФ.

В четверг, 11 ноября молодежная сборная Украины сыграет с Северной Македонией на выезде, а уже во вторник, 16 ноября примет Сербию во Львове.