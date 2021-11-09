Украина

Представители Динамо и Ворсклы победили в голосовании среди болельщиков.

Украинская Премьер-лига провела голосование среди болельщиков, чтобы определить лучших футболиста и тренера первенства страны по итогам прошлого месяца.

В опросе приняли участие более 15 тысяч любителей футбола и, как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим футболистом чемпионата Украины в октябре 2021 года стал полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш, который нередко выступал на позиции центрфорварда.

Лучшим же тренером минувшего месяца в УПЛ, по итогам голосования, стал Юрий Максимов, возглавляющий полтавскую Ворсклу.

Результаты голосования

Лучший футболист октября в УПЛ:

1. Денис Гармаш (Динамо Киев) — 55,9% голосов.

2. Аллахьяр (Заря) — 29,8% голосов.

3. Дмитрий Ризнык (Ворскла) — 9,3% голосов.

4. Виктор Цыганков (Динамо Киев) — 3,9% голосов.

5. Тете (Шахтер) — 1,1% голосов.

Лучший наставник октября в УПЛ:

1. Юрий Максимов (Ворскла) — 48,4% голосов.

2. Виктор Скрипник (Заря) — 30,7% голосов.

3. Мирча Луческу (Динамо) — 14,7% голосов.

4. Валерий Кривенцов (Металлист 1925) — 3,4% голосов.

5. Роберто Де Дзерби (Шахтер) — 2,8% голосов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.