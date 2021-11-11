Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги матча Украина — Болгария, в котором подопечные Петракова не сумели одержать победу в контрольном матче.
Отчет о матче читайте на нашем сайте немного позже.
Украина — Болгария 1:1
Голы: Степаненко, 79 — Кирилов, 35
Украина: Бущан (Ризнык, 46) — Матвиенко, Кривцов, Соболь (Коваленко, 68) — Тымчик, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновский (Гармаш, 79), Зинченко — Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46), Зубков (Цыганков, 61).
Болгария: Михайлов (Вуцов, 46) — Велковски, Димитров, Христов, Йорданов (Турицов, 15) — Неделев, Цонев Б. (Костадинов, 69), Цонев Р. (Чочев, 61), Кирилов — Десподов (Янков, 69), Илиев А.
Предупреждения: Турицов.