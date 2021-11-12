Стали известны даты матчей 17 и 18 туров УПЛ.
Фото УПЛ
12 ноября 2021, 16:50
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения матчей 17-го и 18-го туров чемпионата Украины в Премьер-лиге — сообщил официальный сайт организации.
17 тур
3 декабря
Шахтер — Львов 17:00
4 декабря
Верес — Динамо 14:00
Рух — Ворскла 17:00
Металлист 1925 — Колос 19:30
5 декабря
Заря — Ингулец 14:00
Александрия — Минай 17:00
Десна — Мариуполь 19:30
6 декабря
Днепр-1 — Черноморец 19:30
18 тур
10 декабря
Ингулец — Десна 19:30
11 декабря
Александрия — Шахтер 14:00
Верес — Рух 17:00
Львов — Ворскла 19:30
12 декабря
Черноморец — Металлист 1925 14:00
Динамо — Заря 17:00
Колос — Минай 19:30
13 декабря
Мариуполь — Днепр-1 19:30
После 18-го тура Премьер-лига уйдет на зимние каникулы и возобновится в конце февраля (базовая дата — 26 февраля).