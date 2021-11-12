Дирекция УПЛ утвердила даты проведения матчей 17-го и 18-го туров чемпионата Украины в Премьер-лиге — сообщил официальный сайт организации.

17 тур

3 декабря

Шахтер — Львов 17:00

4 декабря

Верес — Динамо 14:00
Рух — Ворскла 17:00
Металлист 1925 — Колос 19:30

5 декабря

Заря — Ингулец 14:00
Александрия — Минай 17:00
Десна — Мариуполь 19:30

6 декабря

Днепр-1 — Черноморец 19:30

18 тур

10 декабря

Ингулец — Десна 19:30

11 декабря

Александрия — Шахтер 14:00
Верес — Рух 17:00
Львов — Ворскла 19:30

12 декабря

Черноморец — Металлист 1925 14:00
Динамо — Заря 17:00
Колос — Минай 19:30

13 декабря

Мариуполь — Днепр-1 19:30

После 18-го тура Премьер-лига уйдет на зимние каникулы и возобновится в конце февраля (базовая дата — 26 февраля).