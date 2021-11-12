Украина

Юноши "горняков" в дебютной игре обыграли соперника из Польши.

Юношеская команда донецкого Шахтера U-19 принимает участие в международном турнире под названием Al Abtal International Cup.

Этот турнир создан при поддержки Министерства спорта Саудовской Аравии, и его целью является продвижение талантливых футболистов, а также укрепление взаимосвязей между клубами.

Шахтер оказался в группе вместе с Легией, Мидтьюлланном, Славией и двумя аравийскими командами White Future Falcons и Green Future Falcons.

В первом туре соревнований украинская команда добыла победу над сверстниками из Легии со счетом 2:1. Голами отличились Плющ и Роспутько.

Легия U-19 — Шахтер U-19 1:2

Голы: ?, — Плющ, Роспутько

Шахтер» U19: Твардовский, Гаврилюк (Фарина, 73), Козик (Матвеев, 80), Савченко, Бако, Роспутько, Глущенко (Кревсун, 80), Плющ, Погорелый (Ющенко, 63), Сигеев (Чуйко, 63), Пушкарев (Векленко, 46)