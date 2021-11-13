Юношеская сборная Украины реабилитировалась за поражение в первом матче отбора.
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13 ноября 2021, 22:21
Сборная Украины U-17 реабилитировалась за поражение в первом матче отбора к Евро-2022 от сверстников из Уэльса, обыграв сборную Казахстана.
Подопечные Олега Кузнецова в заключительные 2 минуты первого тайма добыли комфортный для себя результат, закрепив победу в середине второго тайма точным ударом Кремчанина.
После двух матчей Украина находится на третьем месте с тремя очками, уступая Уэльсу по личным встречам.
Украина U-17 — Казахстан U-17 3:0
Голы: Гусев, 45, Микитюк, 45+2, Кремчанин, 76.
Следующую встречу украинцы проведут с Португалией, матч состоится во вторник, 16 ноября в 18:00 по киевскому времени.