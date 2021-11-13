Украина

Юношеская сборная Украины реабилитировалась за поражение в первом матче отбора.

Сборная Украины U-17 реабилитировалась за поражение в первом матче отбора к Евро-2022 от сверстников из Уэльса, обыграв сборную Казахстана.

Подопечные Олега Кузнецова в заключительные 2 минуты первого тайма добыли комфортный для себя результат, закрепив победу в середине второго тайма точным ударом Кремчанина.

После двух матчей Украина находится на третьем месте с тремя очками, уступая Уэльсу по личным встречам.

Украина U-17 — Казахстан U-17 3:0

Голы: Гусев, 45, Микитюк, 45+2, Кремчанин, 76.

Следующую встречу украинцы проведут с Португалией, матч состоится во вторник, 16 ноября в 18:00 по киевскому времени.