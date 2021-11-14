Украина

Футболист на данный момент выступает в Краматорске.

Бывший защитник донецкого Шахтера Владимир Грачев, который стал героем скандального видео в YouTube под названием "Звони Ринату", рассказал о своей карьере поле того инцидента. Ныне он защищает цвета перволигового Авангарда.

"Да никак то видео не повлияло на мою жизнь и карьеру. Вообще никак. Да, были сложности: писали какие-то гадости и все остальное. Но люди многого не знают, считают, что мы все виноваты в этой ситуации. Но на самом деле все было не так. Мы разобрались. Я месяц не играл в футбол, потому что меня не хотели допускать к тренировкам. Но потом все решилось.

Тогда еще был Фундерат директором академии. Я ему звонил, спрашивал, почему так, я же не виноват. Он сказал, что все решим.

Прошел месяц, я снова позвонил Фундерату, он сказал, что завтра я иду тренироваться. Я подумал, как это. Я сейчас приду тренироваться, а мне опять скажут: "Вова, иди обратно". Но такого не было.

Фундерат сказал, что ему позвонил Палкин, а Палкину позвонил, я так понимаю, Ринат Леонидович, и сказал, чтобы я остался и тренировался, все нормально. После этого я остался, после этого мы выиграли чемпионат U-21, впервые за 7 лет. А потом я ушел. Мне хорошо, что они решили эту ситуацию. Я не был виноват", — сказал Грачев в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.