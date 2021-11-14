Украина

Киевский клуб обладает одной из лучших школ в Европе.

Международный центр спортивных исследований изучил количество воспитанников в составах европейских клубов.

Согласно результатам, действующий чемпион Украины киевское Динамо входит в пятерку клубов с наибольшим количеством воспитанников в составе. Доля таких футболистов составляет 48.3%. К примеру, средний такой показатель по Украинской Премьер-Лиге — 14.8%.

Возглавляет список знакомая украинскому болельщику словацкая Жилина — 79.2%.

Ранее Динамо вошло в пятерку лучших клубов по количеству воспитанников, играющих в европейских чемпионатах.