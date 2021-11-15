Украина

Украинка отработала три года во главе команды.

Главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко покинула свой пост. Об этом сообщает УАФ.

42-летнияя украинка проработала в женской сборной страны три года. Она стала первой женщиной, кто тренировал женскую сборную Украины.

Отметим, что за три года под ее руководством футболистки добыли 14 побед, 11 раз уступили в счете и трижды играли вничью.

За период ее работы, в женской сборной Украины сумели дебютировать 16 футболисток. О преемнике Зинченко станет известнее позже.

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