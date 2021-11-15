Украинка отработала три года во главе команды.
Наталья Зинченко, Фото УАФ
15 ноября 2021, 00:36
Главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко покинула свой пост. Об этом сообщает УАФ.
42-летнияя украинка проработала в женской сборной страны три года. Она стала первой женщиной, кто тренировал женскую сборную Украины.
Отметим, что за три года под ее руководством футболистки добыли 14 побед, 11 раз уступили в счете и трижды играли вничью.
За период ее работы, в женской сборной Украины сумели дебютировать 16 футболисток. О преемнике Зинченко станет известнее позже.
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