Украина

Клуб намерен усилиться в зимнее трансферное окно.

Александрия в зимнее трансферное окно намерена провести хорошую трансферную кампанию. В клуб приехал французский форвард на просмотр.

"Приехал на просмотр парень из Франции, нападающий. Забил гол Ингульцу в спарринге. Не буду пока ничего о нем говорить.

Что касается Калитвинцева в Александрии, это только инсайды. А так – ничего. То, что разговаривают – это одно. А конкретики не было. Не могу ничего сказать. У него действующий контракт. Как мы можем разговаривать о человеке, который еще на контракте?

Он бы подошел любой команде, каждый тренер хотел бы такого футболиста", — сказал главный тренер Александрии Юрий Гура.

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