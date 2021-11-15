Национальная команда сыграет против сверстников из Сербии.
Руслан Ротань, УАФ
15 ноября 2021, 16:53
Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал предстоящий матч против Сербии U-21 и рассказал о развитии команды.
"Работаем сейчас над реализацией, потому что много моментов не используем. Нужно такие матчи – это уже не впервые – закрывать еще в первом тайме.
После перерыва любая наша ошибка становится роковой. Потом очень долго возвращаемся в игру и еще имеем моменты, но, к сожалению, не забиваем их.
И ребята переживают, и мы переживаем, но ничего страшного – это футбол, мы двигаемся дальше. Надеюсь, что мы станем только сильнее и в следующем матче уже продемонстрируем как реализацию, так и результат", — сказал Ротань.
Отметим, что матч квалификации на Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Сербии состоится во Львове 16 ноября. Начало встречи — в 18:00.
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