Украина

Национальная команда сыграет против сверстников из Сербии.

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал предстоящий матч против Сербии U-21 и рассказал о развитии команды.

"Работаем сейчас над реализацией, потому что много моментов не используем. Нужно такие матчи – это уже не впервые – закрывать еще в первом тайме.

После перерыва любая наша ошибка становится роковой. Потом очень долго возвращаемся в игру и еще имеем моменты, но, к сожалению, не забиваем их.

И ребята переживают, и мы переживаем, но ничего страшного – это футбол, мы двигаемся дальше. Надеюсь, что мы станем только сильнее и в следующем матче уже продемонстрируем как реализацию, так и результат", — сказал Ротань.

Отметим, что матч квалификации на Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Сербии состоится во Львове 16 ноября. Начало встречи — в 18:00.

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