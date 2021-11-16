Украина

Футболист на данный момент выступает за Левен.

Нападающий молодежной сборной Украины и бельгийского Ауд-Хеверле Левен Николай Кухаревич прокомментировал предстоящую игру против сверстников из Сербии в рамках отбора на Евро-2023.

"Мы очень серьезно готовимся к этому поединку, особенно он пройдет в присутствии своих болельщиков. Я мало играю в своем клубе, еще происходит адаптация. Но я много работаю. Надеюсь, что в матче с сербами у меня будет шанс.

На этом стадионе было немало запомнившихся мгновений. Хочется, конечно, чтобы и предстоящая игра осталась приятным воспоминанием.

У сербов поменялся главный тренер. Поменялась и тактика команды. Однако наш тренерский штаб все нам поведал и показал. Дело за командой, которая приложит все силы для того, чтобы получить максимальный результат. Он нам очень нужен", — сказал Кухаревич.

Отметим, что матч квалификации на Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Сербии состоится во Львове 16 ноября. Начало встречи — в 18:00.

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