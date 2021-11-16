Украина

Бывший футболист и эксперт может оказаться в ровенском клубе.

Экс-игрок Шахтера, сборной Украины и телеэксперт на каналах Футбол 1/2/3 Вячеслав Шевчук может получить должность в ровенском Вересе.

Ранее уже сообщалось о том, что Шевчук может занять в клубе УПЛ должность менеджера по развитию.

"Был у нас разговор с Вячеславом, но конкретики пока что нет. Но я не возражаю против того, что у нас возможны какие-то корректировки, кадровые изменения в этом направлении", — заявил генеральный директор Вереса Антон Назарук.

Отметим, что Шевчук имеет опыт работы тренером. С 2018 по 2019 год он возглавлял донецкий Олимпик.

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