Украина

Подопечные Олега Кузнецова возглавили группу, опередив одногодок из Уэльса и Португалии.

В рамках третьего тура отборочного этапа на юниорский чемпионат Европы 2022 года, который пройдет в Израиле, сборная Украины U-17 встретилась с одногодками из Португалии.

Коллектив Олега Кузнецова проигрывал по ходу встречи со счетом 1:2, однако во втором тайме сумел переломить ход противостояния в свою пользу и одержать итоговую победу со счетом 3:2.

Благодаря голам Алексея Гусева, Никиты Дзеня и Дмитрия Кремчанина сборная Украины U-17 достигла отметки в шесть набранных очков и возглавила турнирную таблицу своей группы, опередив Уэльс и Португалию.

Украина U-17 — Португалия U-17 3:2

Голы: Гусев, 43, Дзень, 61, Кремчанин, 81 — Гонсалвеш, 13, Хосе Родригес, 57

Положение дел в группе 11:

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