Украина

Голы Крыськива и Судакова принесли в актив команды Руслана Ротаня три набранных очка.

В рамках шестого тура отборочного цикла на молодежный чемпионат Европы 2023 года, который пройдет в Грузии и Румынии, сборная Украины U-21 сошлась в противостоянии с одногодками из Сербии на стадионе Арена Львов.

Уже в самом начале поединка подопечные Руслана Ротаня повели в счете благодаря голу Дмитрия Крыськива на 23-й минуте, а в концовке первой половины встречи украинцы могли удвоить преимущество в счете, но капитан команды Артем Бондаренко не реализовал пенальти.

После перерыва игроки сборной Украины U-21 сохраняли минимальный перевес в свою пользу, но на 78-й минуте Стефан Митрович заставил коллектив Ротаня вспомнить о том самом нереализованном пенальти первого тайма и сравнял счет. Благо для украинских болельщиков, нашим ребят удалось спустя мгновения вновь выйти вперед благодаря голу Георгия Судакова.

Финальный свисток зафиксировал победу молодежной сборной Украины со счетом 2:1, однако итоговое положение дел в таблице по итогам шестого тура будет известно после матча Франции и Северной Македонии.

На данном этапе украинцы гарантировано остаются вторыми — вопрос только в том, какое количество очков преимущества будет у лидирующих французов (ноль, одно или три).

Украина U-21 — Сербия U-21 2:1

Голы: Крыськив, 9, Судаков, 81 — С. Митрович, 78

На 45+1 Артем Бондаренко не реализовал пенальти.

Положение дел в группе H: