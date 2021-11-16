Украина

Поединок пройдет на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского в Киеве.

Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги между одесским Черноморцем и киевским Динамо, который состоится 19 ноября в 19:30 на столичном стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, смогут посетить дети до 14 лет абсолютно бесплатно.

Бесплатных вход на стадион будет доступен только по приобретенному билету родителей или сопровождающих лиц. Ребенок сможет занять место на секторе около места, указанного на приобретенном билете.

Как сообщает официальный сайт Динамо, для прохода на стадион у родителей и сопровождающих лиц обязательно должен быть билет на стадион и ОДИН ИЗ следующих документов:

- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);

- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа матча;

- отрицательный результат экспресс-тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до матча;

- документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19.

Для детей никаких дополнительных документов не требуется.

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