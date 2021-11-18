Украина

Жеребьевка отборочного турнира для Евро-2023 пройдет 8 декабря.

Юношеская сборная Украины U-19 узнает своих соперников в квалификационном раунде Евро-2023 во время жеребьевки, которая пройдет 8 декабря в 11:00 по киевскому времени. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В ходе жеребьевки будут сформированы 13 групп. Две первые команды из каждой группы и лучшая команда с третьего места весной 2023 года сыграют в элитном раунде отбора вместе с Португалией. Сборная Мальты получила прямую путевку в финальную часть, как хозяин турнира.

Корзина A: Франция, Англия, Италия, Нидерланды, Чехия, Испания, Германия, Украина, Ирландия, Норвегия, Турция, Австрия, Хорватия

Корзина B: Греция, Бельгия, Швеция, Сербия, Польша, Словакия, Шотландия, Израиль, Болгария, Венгрия, Румыния, Дания, Словения.

Корзина C: Грузия, Россия, Финляндия, Швейцария, Босния и Герцеговина, Кипр, Уэльс, Латвия, Исландия, Азербайджан, Северная Македония, Северная Ирландия, Беларусь

Корзина D: Армения, Черногория, Косово, Албания, Казахстан, Андорра, Люксембург, Молдова, Эстония, Фарерские острова, Литва, Гибралтар, Сан-Марино

Хозяева мини-турниров, которые будут проходить с 30 мая по 14 июня или с 19 по 27 сентября 2022 года, будут определены после жеребьевки.