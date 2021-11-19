Украина

Football.ua представляет анонс матча 15 тура украинской Премьер-лиги.

В рамках поединка 15 тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец в Киеве в качестве номинальных хозяев сыграет против киевского Динамо.

Черноморец — Динамо

Пятница, 19 ноября, 19:30. Стадион Динамо имени В. Лобановского (Киев). Арбитр матча — Александр Шандор. Трансляция на ТК Футбол 1.

Впервые в текущем сезоне одесский Черноморец сыграет против киевского Динамо. Команда Юрия Мороза в последних турах избавилась от клейма "мальчики для битья", и стала показывать более зрелый футбол, нежели в первых турах после возвращения "моряков" в УПЛ. Победы начали приходить над равными по силам соперниками, но вот игра в обороне, мягко говоря, ожидает делать лучшего.

Черноморец много забивает, но и много в ответ пропускает, и сам главный тренер неоднократно ставил акцент на этой проблеме. Только вот ошибки повторяются матч за матчем и в предстоящем поединке мастеровитые игроки "бело-синих" наверняка не простят своих недавних одноклубников, которые ныне проводят время в аренде в Одессе. Да, Динамо дало разрешение играть всем футболистам, которые отправились покорять УПЛ в клуб из Одессы. Правильно это или нет — судите сами.

Для Динамо поединок против Черноморца — сверхважный. Команда Мирчи Луческу последние игры не демонстрировала привлекательный футбол, который привыкли видеть киевские фанаты. Если Мариуполь простил их за это, то вот Ворскла, игра которой более налаженная и дисциплинированная по всем позициям — не простила и обыграла столичную команду со счетом 2:1.

Это поражение привело к тому, что донецкий Шахтер перепрыгнул киевлян в турнирной таблице и теперь ее возглавляет, имея в активе одинаковое количество набранных баллов — по 35. Не победить Черноморец будет настоящей катастрофой для Динамо.

Ориентировочные составы

Что говорили перед матчем:

Главный тренер Черноморца Юрий Мороз:

"Настроение у нас хорошее. Ребята работают с большим желанием. Несмотря на игру с грандом, изменений в нашей атакующей игре не произойдет. Мы будем идти вперед и прессинговать. Настраиваемся играть в атакующий комбинационный футбол.

Да, у нас есть проблемы в игре в обороне, но мы будем налаживать надежность в этом компоненте игры. Многое здесь зависит от ответственности футболистов и их понимания. Наша игра в защите вызывает опасения".

Интересные факты:

- Статистика личных встреч клубов насчитывает 51 матч. 5 побед у Черноморца, 38 у Динамо и 8 ничьих.

- Последний раз Динамо и Черноморец встречались в 2018 году. Тогда киевляне обыграли соперника со счетом 2:0.

- Черноморец в летнее трансферное окно арендовал у Динамо 16 футболистов.