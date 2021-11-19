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Football.ua напоминает, почему фарм-клубы в УПЛ — это плохо.

Долгие годы Мариуполь, который ранее назывался Ильичевцем, выполнял одну конкретную функцию – обкатывал молодежь Шахтера. У болельщиков Динамо всегда было много претензий и нелестных высказываний в адрес этого клуба. Да и руководство киевлян в этом вопросе не шибко отличалось от менеджмента "горняков".

Все мы прекрасно помним наличие ужгородской Говерлы в УПЛ, когда команду тренировал Вячеслав Грозный, а под его руководством на тот момент находилось более чем 10 динамовцев. Возможно, кто-то забыл, но именно в Говерле сумел себя проявить Виталий Буяльский, который в итоге стал основным игроком Динамо на долгие годы.

В итоге Говерлы не стало, как и фарм-клуба у Динамо в УПЛ. Мариуполь остался одинок и ему абсолютно по делу доставалось и от болельщиков, и от журналистов.

Фарм-клуб – плохо?

Давайте для начала разберемся, зачем нужны фарм-клубы? Дело в том, что такие клубы как Динамо и Шахтер имеют одни из самых развитых академий в Украине. Еще на этапе детско-юношеского футбола селекционеры наших грандов собирают самую талантливую молодежь по всей Украине. Часто возникает ситуация, когда в клубе аккумулируется большое количество молодых и перспективных исполнителей, которые уже переросли детский футбол и им необходимо дать возможность попробовать себя во взрослом футболе.

Именно тут и нужен фарм-клуб, чтобы дать игровую практику тем, кто не может иметь ее на данный момент в первой команде. Что же тут плохого? Абсолютно ничего! Фарм-клубы – это мировая практика. Одной из самых известных сетей фарм-клубов является City Football Group. Помимо Манчестер Сити, который находится на верхушке этой пирамиды, в эмиратский спортивный холдинг входят: Ломмел (Бельгия), Нью-Йорк Сити (США), Мельбурн Сити (Австралия), Монтевидео Сити Торке (Уругвай), Жирона (Испания), Йокогама Ф Маринос (Япония), Труа (Франция), Мумбаи Сити (Индия), Сычуань Цзюню (Китай).

Чисто теоретически Манчестер Сити может любого игрока из академии отправить в аренду в один из этих клубов, а также имеет первоочередное право на покупку игроков. Но в чем же главное их отличие в данном вопросе от Мариуполя? И здесь все просто — все эти клубы играют в разных турнирах! Нахождение двух команд порождает споры о спортивной составляющей при встречах главной команды с фармом.

Прекрасно помним, как Динамо отправляло своих футболистов в словацкий Слован. И это прекрасный вариант, когда молодежь получает игровую практику в соседней стране в высшей лиге. Прежде, чем стать лидером Динамо в команде Реброва, Сергей Рыбалка играл как раз-таки за Слован.

В 2014-м году показательной стала ситуация Тибо Куртуа. Бельгиец на тот момент выступал за Атлетико на правах аренды, а его контракт принадлежал лондонскому Челси. "Аристократы" в арендном соглашении прописали сумму в 2,5 миллионов фунтов стерлингов, которые "матрасники" будут обязаны им выплатить, если при встрече в каком-то из турниров Атлетико решит задействовать вратаря в играх против Челси. Жребий как раз и свел эти команды в плей-офф Лиги чемпионов.

Мадридцы не хотели лишаться своего основного вратаря, но и выплачивать такую сумму тоже не горели желанием, а потому обратились в УЕФА за разъяснением данной ситуации. Челси получил неприятный удар. Атлетико не только разрешили использовать Куртуа в этих матчах, но и отменили обязательство выплатить 2,5 миллиона фунтов стерлингов Челси. Бельгиец сыграл в двух матчах против Челси и именно Атлетико пошагал дальше в Лиге чемпионов.

После этой истории наши клубы подсуетились и придумали новую схему работы с фарм-клубами. На данный момент арендное соглашение прописывается таким образом, что указана сумма самой аренды и оплаты труда футболиста. Также прописывается бонусом пункт в контракте, что все эти платежи клуб платить не обязан, при условии неиспользования игрока в матчах против его же команды.

Достаточно хитрые формулировки, которые также могли бы быть умножены на ноль чиновниками из УЕФА. Но как-то сложно представить, чтобы Мариуполь пошел в УЕФА отстаивать свое право использовать арендованных игроков в матчах против Шахтера. Это что-то из области фантастики.

Станет ли Черноморец новым Мариуполем?

В первом круге чемпионата Динамо и Шахтер против своих фарм-клубов должны были играть матчи на выезде, но по нелепому стечению обстоятельств именно перед играми с нашими грандами по официальной информации резко становились необходимы ремонтные работы на стадионах в Мариуполе и в Одессе. По этой причине Шахтер свой выездной матч против Мариуполя сыграл в Ковалевке на стадионе Колос, а Динамо также свой выездной матч против Черноморца проведет на стадионе Динамо имени Лобановского.

Оба клуба обязуются в следующем круге сыграть свои домашние матчи на выезде, но это ведь не имеет никакого значения. Почему? Все просто. И Динамо, и Шахтер сейчас – участники еврокубков и перед играми Лиги чемпионов не хотят тратить силы своих футболистов на логистику, а потому "прогибают" свои фарм-клубы, чтобы они ехали на выезд, а во втором круге весной ни Динамо, ни Шахтер к тому времени уже участниками еврокубков, скорее всего, не будут, а потому можно в цикле с одной игрой в неделю спокойно съездить в Одессу и Мариуполь соответственно.

Тем не менее, в матче Черноморец – Динамо достаточно неожиданно было дозволено принять участие всем арендованным игрокам. Потому Черноморец сможет сыграть самым боевым составом. Наверняка молодежь столичного клуба, выступающая в аренде, будет стремиться проявить себя на фоне первой команды. Но почему же так произошло? Не особо приходится верить в то, что Динамо решило не пользоваться такими же методами, как и Шахтер.

Либо же это, наоборот, такой своего рода ход, чтобы смотреться выгоднее на фоне своего главного конкурента. В одном из комментариев Игорь Суркис заявил, что дать возможность играть всем арендованным – личная инициатива главного тренера Мирчи Луческу. Вспоминая времена работы румынского специалиста в Шахтере, и то, насколько он был против играть против своих же футболистов, верится в это с трудом.

А, возможно, Черноморец после своего возвращения в УПЛ решил сэкономить на контрактах футболистов лишь сезон, потому привлекли молодежь из Киева. А потому может контракты аренды там прописаны не так, как в Мариуполе. Может быть, в будущем Черноморец не будет настолько "тесно сотрудничать" со столичным клубом. С другой стороны, если же мы поищем информацию перед матчем Черноморец – Динамо, то везде мы увидим, что акцентируют внимание на том, что это именно по доброй воле Динамо Черноморец получит возможность использовать всех игроков. А потому статус "моряков" пока еще до конца не ясен. Очень бы не хотелось, чтобы самодостаточная в прошлом команда из такого большого города стала "Мариуполем" для Динамо. Случится так или нет, совсем скоро станет понятно.

Теперь подведем итог. В арендах футболистов нет ничего плохого. Но в повальном количестве аренд из одной команды в другую, которые выступают в одном чемпионате, отвратительно все. Запрети Динамо сегодня играть футболистам Черноморца, то получило бы тонну нелицеприятных высказываний в свой адрес. Динамо все-таки разрешило, но если вдруг киевляне сегодня выиграют, и кто-то из игроков Черноморца допустит индивидуальную голевую ошибку, то будет невероятной силы волна негатива о том, что "свои" слили "своим" же.

Как бы можно было решить эту ситуацию с арендованными? Прописать в регламент ограничение на количество аренд для команд, играющих в одной лиге. Но этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. Ведь такое решение невыгодно ни Динамо, ни Шахтеру. А если эти двое в каком-то вопросе на одной стороне, то так и будет.

Сергей Горбаченко, Football.ua