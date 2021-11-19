Украина
19 ноября 2021, 21:24
Динамо Киев разгромило Черноморец
Коллектив Юрия Мороза не сумел составить конкуренции действующему чемпиону Украины.
Черноморец — Динамо Киев, фото УАФ
19 ноября 2021, 21:24
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Черноморец — Динамо Киев 1:6
Голы: Исаенко, 44 — Буяльский, 27, 58 (пен.), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82
Черноморец: Варакута — Скорко, Биловар, Дубко (Кадири, 65), Кузык — Брагару (Билошевский, 70), Тлумак (Михайленко, 46), Вачиберадзе (Кравченко, 46), Авагимян (Штогрин, 84) — Бугай, Исаенко.
Динамо Киев: Бущан — Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко — Шепелев (Гармаш, 46), Андриевский — Цыганков (Антюх, 72), Буяльский (Леднев, 76), Витиньо (Де Пена, 72) — Шкурин (Кулач, 65).
Предупреждения: Бугай, Кузык — Цыганков.