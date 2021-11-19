Украина

Футбольные чиновники перезапускают работу завода в другом городе.

Украинская ассоциация футбола перезапустит завод по производству искусственных полей в другом городе — из Киева производство переедет в Краматорск.

Такое решение футбольных властей продиктовано экономией — в Краматорске ассоциация будет платить меньшую арендную плату за ангары. Кроме того, официальный сайт УАФ одну из причин переезда указывает "грязную информационную кампанию" в сторону производства.

По словам директора завода Юрия Бондаря, проблема запуска завода — бюрократические ньюансы.

"Вся линия по производству резиновой крошки и мультиспортивных площадок прошла тестовые испытания. Первая партия продукции выпущена — нам все понравилось. Тем не менее, с лета этого года мы по-прежнему ждем разрешения запустить полномасштабное производство — это разрешение называется "оценка влияния на окружающую среду".

В связи с переездом, по словам Бондаря, это разрешение необходимо получать "с нуля".

Точные сроки восстановления производства не уточняются.