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Football.ua представляет анонс матча 15-го тура УПЛ между Шахтером и Рухом.

"Горняки" в прошлом туре сумели догнать Динамо в турнирной таблице. Зная результат матча киевлян, которые сыграли днем ранее, Шахтер наверняка будет нацелен на победу в матче против Руха, а еще важно добыть крупную победу, ведь Динамо удалось хорошенько улучшить свою разницу забитых и пропущенных голов в матче против Черноморца.

Шахтер – Рух

Суббота, 20 ноября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Евгений Арановский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Донецкий Шахтер обязан выигрывать свой матч у Руха, дабы не дать киевскому Динамо возможности снова единолично возглавить турнирную таблицу. При этом Шахтер и его наставник будут держать в уме предстоящий матч в Лиге чемпионов против Интера. Этот еврокубковый выезд станет для Шахтера во много решающим, а потому неудивительно, если многие основные игроки получат отдых в предстоящем поединке. Также Роберто Де Дзерби предстоит решить вопрос, кому дать отдых, а кому предоставить игровое время. Ведь целая группа игроков вернулась из сборной, и наверняка опытный наставник постарается поберечь тех игроков, кто получил серьезную нагрузку в составе своей национальной команды.

Рух при Леониде Кучуке играет крайне осторожно и закрыто. В некоторых поединках львовская команда считанные разы пробивала по воротам соперника. Вкуса побед Рух не чувствовал уже достаточно давно и матч против Шахтера – не тот поединок, где стоит надеяться на победу. Наверняка львовяне будут обороняться большими силами и выжидать своего шанса в атаке. Не добавляет оптимизма дисквалификация Алексея Сыча, а также отсутствие основного форварда Андрея Борячука. Его контракт по-прежнему принадлежит Шахтеру, а за Рух Борячук играет на правах аренды.

Несмотря на то, что Шахтер не будет играть основным составом против Руха, это не должно стать проблемой для него, чтобы одержать победу в этом матче. Даже игроки ротации Шахтера более чем способны решить задачу в предстоящем поединке.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего игр: 2 (1 победа Шахтера, 1 ничья)

На поле Шахтера: 1 (1 победа Шахтера)

Разница забитых и пропущенных голов: 3-1 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: победа Шахтера 2:0 (2021)

прогноз 3:0

Сергей Горбаченко, Football.ua