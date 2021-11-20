Football.ua представляет анонс матча 15-го тура УПЛ между Шахтером и Рухом.
Шахтер - Рух, Фото ФК Шахтер
20 ноября 2021, 07:00
"Горняки" в прошлом туре сумели догнать Динамо в турнирной таблице. Зная результат матча киевлян, которые сыграли днем ранее, Шахтер наверняка будет нацелен на победу в матче против Руха, а еще важно добыть крупную победу, ведь Динамо удалось хорошенько улучшить свою разницу забитых и пропущенных голов в матче против Черноморца.
Шахтер – Рух
Суббота, 20 ноября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Евгений Арановский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.
Донецкий Шахтер обязан выигрывать свой матч у Руха, дабы не дать киевскому Динамо возможности снова единолично возглавить турнирную таблицу. При этом Шахтер и его наставник будут держать в уме предстоящий матч в Лиге чемпионов против Интера. Этот еврокубковый выезд станет для Шахтера во много решающим, а потому неудивительно, если многие основные игроки получат отдых в предстоящем поединке. Также Роберто Де Дзерби предстоит решить вопрос, кому дать отдых, а кому предоставить игровое время. Ведь целая группа игроков вернулась из сборной, и наверняка опытный наставник постарается поберечь тех игроков, кто получил серьезную нагрузку в составе своей национальной команды.
Рух при Леониде Кучуке играет крайне осторожно и закрыто. В некоторых поединках львовская команда считанные разы пробивала по воротам соперника. Вкуса побед Рух не чувствовал уже достаточно давно и матч против Шахтера – не тот поединок, где стоит надеяться на победу. Наверняка львовяне будут обороняться большими силами и выжидать своего шанса в атаке. Не добавляет оптимизма дисквалификация Алексея Сыча, а также отсутствие основного форварда Андрея Борячука. Его контракт по-прежнему принадлежит Шахтеру, а за Рух Борячук играет на правах аренды.
Несмотря на то, что Шахтер не будет играть основным составом против Руха, это не должно стать проблемой для него, чтобы одержать победу в этом матче. Даже игроки ротации Шахтера более чем способны решить задачу в предстоящем поединке.
Статистика личных противостояний в УПЛ
Всего игр: 2 (1 победа Шахтера, 1 ничья)
На поле Шахтера: 1 (1 победа Шахтера)
Разница забитых и пропущенных голов: 3-1 в пользу Шахтера
Самый результативный матч: победа Шахтера 2:0 (2021)
прогноз 3:0
Сергей Горбаченко, Football.ua