Украина

Защитник Десны рассказал, где хочет жить по окончанию карьеры футболиста.

Опытный защитник черниговской Десны Евгений Селин порассуждал о том, где бы хотел жить по окончанию карьеры футболиста.

Экс-игрок сборной Украины заявил, что хочет жить на Родине и заграницу не рассматривает.

"Я хочу жить в Украине. Я же украинец и люблю свою страну. Мне и жене понравился тот период, когда мы жили вне Украины, но хорошо там, где нас нет. Приезжаю домой и отдыхаю — это же мое, родное. Вы смотрели фильм "Брат"?

Вообще я люблю спокойные города, может Харьков или Одесса. Возможно, вернусь в Луганск, когда он станет Украиной", — сказал Селин клубному Youtube-каналу Десны.

Также футболист рассказал о том, как изменился чемпионат за 6 лет.

"Конечно, чемпионат сильно изменился. Он был сильнее. Было много легионеров, а сейчас они разве-что в Шахтере. Изменился даже в плане конкуренции", — считает защитник.

В текущем сезоне Селин провел 12 матчей в УПЛ за Десну, а также один поединок в Кубке Украины, но результативными действиями не отметился.