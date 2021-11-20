Украина

Раду Бобок может продолжить карьеру в Украине.

Киевское Динамо продолжает работу по усилению состава перед открытием трансферного окна.

Как сообщает Playsport, киевляне достигли принципиальной договоренности с румынским клубом Фарул о трансфере 22-летнего Раду Бобока. Луческу следил за прогрессом футболиста долгое время и перед принятием окончательного решения относительно трансфера защитника намерен увидеть его в деле.

На профессиональном уровне Бобок играл за Вииторул, а затем после слияния клуба с Фарулом стал выступать за эту команду. Кроме того, у футболиста есть опыт выступления за сборную Румынии U-15 и U-23.

В текущем сезоне Бобок провел 6 матчей за Фарул, в которых сумел отличиться одним голевым пасом.

Transfermarkt оценивает футболиста в 1.3 млн евро, в то время как Динамо этот трансфер обойдется на 300 тысяч евро дешевле.