Украина

Футболист неудачно поставил ногу под прострел соперника.

В 15-м туре УПЛ луганская Заря играет на выезде с ПФК Львов.

Луганчане крайне неудачно провели первый тайм, проигрывая после первых 45-ти минут 0:2.

После пропущенного на 31-й секунде матча гола от Шины, луганчане умудрились забить сами себе — Цвек неудачно подставил ногу под прострел от Эрнеста. Таким образом, хорват "отличился" первым автоголом в составе луганской команды.

В предыдущих 47-ми матчах за Зарю Цвек результативными действиями не отличался.

Видео гола Шины:

Видео автогола Цвека:

Следите за развитием событий во втором тайме матча ПФК Львов — Заря с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.