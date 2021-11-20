Украина

Подопечные Олега Дулуба удержали победу над соперником.

ПФК Львов в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Украины принимал на своем поле луганскую Зарю. Виктор Скрипник доверил место в основном составе своей команды Артему Громову, тогда как Максим Лунев остался в запасе.

Подопечные Олега Дулуба смогли шокировать соперника уже на первой минуте встречи, когда Шина поразил ворота соперника после передачи Антви в пределах штрафной площади. Заря довольно быстро смогла организовать опасный момент в ответ — Александр Гладкий здорово развернулся в чужой штрафной, но не смог акцентировано пробить с нескольких метров.

ПФК Львов был не против играть вторым номером и довольно опасно выбегал в контрвыпады. В одном из таких моментов Ременяк отважился на удар из-за пределов штрафной — мяч немного разминулся с верхним углом ворот. Казалось, что рано или поздно территориальное преимущество команды Скрипника конвертируется в гол, но это не произошло.

Наоборот, в одном из эпизодов Эрнест Антви получил мяч в чужой штрафной и прострелил — мяч угодил в ногу Цвеку и залетел в ворота. 2:0. Луганчане могли претендовать на пенальти несколько позже, но главный арбитр встречи Иванов не зафиксировал очевидную игру рукой со стороны Махмутовича в штрафной площади.

Команды отправились отдыхать при неожиданном преимуществе Зари в два мяча. Виктор Скрипник отреагировал тремя заменами в перерыве — Шахаб, Снурницын и Хомченовский уступили место на поле Луневу, Жуниньо и Кабаеву.

Заря активно начала вторую половину игры и пыталась штурмовать ворота соперника, но до опасных моментов дело не доходило. Зато свой шанс имели львовяне — Шине немного не хватило, чтобы дотянуться до мяча в чужой штрафной площади после прострела с фланга от Ременяка.

В середине второго тайма Заря все-таки добилась своего, когда Лунев переложил мяч под левую ногу и пробил издали — точно под перекладину. 2:1. После этого Заря продолжала оказывать давление на ворота соперника, но довольно редко получалось что-то действительно опасное. Львовяне оборонялись большими силами и не забывали бежать в атаку.

Заря так и не смогла забить второй гол в ворота ПФК Львов, хотя обладала преимуществом. Фагундес пробивал из чужой штрафной, но мяч свалился с ноги и разминулся с целью.

ПФК Львов — Заря 2:1

Голы: Шина, 1, Цвек, 32 (автогол) — Лунев, 64

ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Лека, Махмутович, Якимец — Политыло (Крушинский, 89), Довгий — Ременяк (Чирьяк, 73), Грисьо (Семенив, 73), Эрнест (Михайлив, 90+1) — Шина (Ныч, 73)

Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Снурницын (Жуниньо, 46), Хомченовский (Кабаев, 46) — Цвек, Булеца — Громов (Фагундес, 86), Гладкий, Саядманеш (Овусу, 86), Шахаб (Лунев, 46)

Предупреждения: Эрнест, Довгий — Шахаб, Кабаев, Саядманеш