Украина

Украинский нападающий в очередной раз остался вне стартового состава.

В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон примет на своем поле Вест Хэм.

Главный тренер гостей Дэвид Мойес определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором не нашлось места вингеру Андрею Ярмоленко.

32-летний украинец начнет поединок против Вулверхэмптона на скамейке запасных.

Состав Вест Хэма:

Состав Вулверхэмптона:

Напомним, матч Вулверхэмптон — Вест Хэм состоится сегодня, 20 ноября, в 17:00 по киевскому времени.

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