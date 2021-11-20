Украинский нападающий в очередной раз остался вне стартового состава.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
20 ноября 2021, 16:22
В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон примет на своем поле Вест Хэм.
Главный тренер гостей Дэвид Мойес определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором не нашлось места вингеру Андрею Ярмоленко.
32-летний украинец начнет поединок против Вулверхэмптона на скамейке запасных.
Состав Вест Хэма:
Состав Вулверхэмптона:
Напомним, матч Вулверхэмптон — Вест Хэм состоится сегодня, 20 ноября, в 17:00 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.