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Football.ua представляет анонс матча 15-го тура УПЛ между Десной и Колосом.

Воскресная часть 15-го тура УПЛ начнется поединком в Ужгороде, где закарпатский Минай будет принимать петровский Ингулец.

Минай — Ингулец

Воскресенье, 21 ноября, 14:00. Авангард, Ужгород. Роман Блавацкий (Львов) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Еще совсем недавно закарпатская и петровская команды выясняли между собой отношения на уровне Первой лиги, однако уже второй сезон кряду являются участниками Премьер-лиги, где в этом футбольном году их выступления сильно далеки от идеала. У закарпатского коллектива вновь появились финансовые трудности, а положение внутри командного менеджмента точно не предрасполагает к серьезным спортивным успехам. У представителей села Петрово, как видится, подобных проблем нет, однако Ингульцу так и не удалось перевести свой неуступчивый характер в ключевой фактор для добычи очков.

Коллективы Игоря Леонова и Сергея Лавриненко на данный момент располагаются в зоне вылета, покинуть которые могут только за счет удачных выступлений в поединках с прямым конкурентами. Худшим вариантом для обеих сторон в данной ситуации является ничейный исход предстоящей игры, так как редкий шанс набрать хоть какие-то очки будет упущен. И тут в дело может вступить банальная статистика, так как перед нами будут выступать две из трех наименее результативных команд страны, что совершенно не предвещает обилие голов в их очном противостоянии.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр: 5 (4 ничьих, 1 победа Ингульца)

На поле Миная: 3 (2 ничьих, 1 победа Ингульца)

Разница забитых и пропущенных голов: 4-5 в пользу Ингульца

Самый результативный матч: ничьи 5:1 (03.10.2020, 29.06.2020, 11.03.2020, 31.08.2020).