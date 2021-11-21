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Football.ua представляет анонс матча 15-го тура УПЛ между Ворсклой и Мариуполем.

В продолжении воскресной части 15-го тура УПЛ состоится поединок в Полтаве, где местная Ворскла будет принимать Мариуполь.

Ворскла — Мариуполь

Воскресенье, 21 ноября, 17:00. Стадион им. А. Бутовского, Полтава. Ярослав Козык (Мукачево) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Коллектив Юрия Максимова сумел порадовать своих поклонников в прошлом туре, когда неожиданно обыграл киевское Динамо на поле НСК Олимпийский аккурат перед стартом ноябрьской международной паузы (2:1). Для столичного коллектива это поражение стало первым в текущем розыгрыше национального первенства, поэтому запомнится оно им надолго.

Что же касается самих полтавчан, то им этот результат позволил вплотную подойти к луганской Заре в турнирной таблице, а поражение команды Виктора Скрипника накануне в игре против ПФК Львов (1:2) открыло возможность для Ворсклы полноценно зайти в зону еврокубков. Определенно, команда должна пользоваться подобной возможностью.

Попытается помешать совершить шаг в сторону повышения статуса команде Максимова Мариуполь Остапа Маркевича, который все еще не может подняться со дна турнирной таблицы, где прочно закрепился уже со стартовых туров. "Приазовцы" играют в открытый футбол, поэтому матчи с их участием, зачастую, становятся результативной историей, однако отыскать набранные очки в таких условиях очень непросто.

Луч надежды упал на побережье Азовского моря лишь перед вынужденным перерывом в официальных поединках, когда был обыгран закарпатский Минай (2:0), что позволило завершить затяжную серию из поражений. Скорее всего, именно этот результат позволил сохранить на своем посту Маркевича-младшего, однако вполне возможен вариант с его будущей отставкой. Случится ли это после матча против Ворсклы? Скорее всего нет, так как класс, амбиции и возможности команд уж слишком отличаются.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр: 61 (24 победы Ворсклы, 11 ничьих, 26 побед Мариуполя)

На поле Ворсклы: 30 (15 побед Ворсклы, 7 ничьих, 8 побед Мариуполя)

Разница забитых и пропущенных голов: 72-74 в пользу Мариуполя

Самый результативный матч: победа Ворсклы 6:2 (2010)