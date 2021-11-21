Украина

Полузащитник Шахтера поделился впечатлениями от игры против Руха.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на поле НСК Олимпийский одержал тяжелую победу над львовским Рухом (2:0).

Шахтер — Рух 2:0 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "горняков" Маркос Антонио, на счету которого гол и голевая передача, которые обеспечили его команде успех под занавес поединка, прокомментировал исход данного противостояния после финального свистка.

"Забитый мной мяч в концовке матча был важен как для меня лично, так и для всей команды. В тот момент я почувствовал какую-то дополнительную уверенность, пробил, и в итоге удалось забить.

Возможно, это был лучший гол за время моей карьеры в Украине", — кратко подытожил бразилец.

В следующем туре Шахтер сыграет гостевой матч против петровского Ингульца.