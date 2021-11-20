Украина
20 ноября 2021, 18:57
Шахтер обыграл Рух, но упустил первую строчку УПЛ
Подопечные Роберто Де Дзерби были близки к осечке в поединке, в котором удалили их главного тренера.
Шахтер — Рух, фото ФК Шахтер Донецк
20 ноября 2021, 18:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — Рух 2:0
Голы: Маркос Антонио, 86, Тете, 88
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили (Конопля, 90+2) — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Марлос (Педриньо, 57), Мудрик (Соломон, 57) — Фернандо (Сикан, 57).
Рух: Панькив — Роман, Белый, Стаменкович, Дидык — Мартынюк (Карасюк, 75), Сапуга (Федорчук, 54) — Альваренга (Альваренга, 65), Таллес, Бойчук (Рунич, 65) — Климчук.
Предупреждения: Дидык, Бойчук, Альваренга
На 87-й минуте был удален Роберто Де Дзерби (Шахтер) (второе предупреждение, не на поле).