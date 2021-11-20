Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер одержал непростую победу над львовским Рухом.

Подопечные Роберто Де Дзерби, которые доигрывали матч без своего главного тренера (итальянца удалили за неспортивное поведение), удалось в заключительном отрезке отправить в ворота гостей два безответных мяча.п

Обзор матча:

Шахтер — Рух 2:0

Голы: Маркос Антонио, 86, Тете, 88



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили (Конопля, 90+2) — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Марлос (Педриньо, 57), Мудрик (Соломон, 57) — Фернандо (Сикан, 57).



Рух: Панькив — Роман, Белый, Стаменкович, Дидык — Мартынюк (Карасюк, 75), Сапуга (Федорчук, 54) — Альваренга (Альваренга, 65), Таллес, Бойчук (Рунич, 65) — Климчук.



Предупреждения: Дидык, Бойчук, Альваренга



На 87-й минуте был удален Роберто Де Дзерби (Шахтер) (второе предупреждение, не на поле).