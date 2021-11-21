Украина

Защитник Шахтера поделился впечатлениями от игры против Руха.

Донецкий Шахтер в пятнадцатом туре украинской Премьер-лиги принимал на своем поле львовский Рух, и лишь в конце матча сумел добиться необходимого результата.

Шахтер — Рух 2:0 Видео голов и обзор матча

Защитник "горняков" Валерий Бондарь, прокомментировал исход данного противостояния после финального свистка.

"Когда нам удалось забить первый гол, очевидно, что это стало ключевым моментом в данной игре. Мы вышли вперед, Рух, естественно, начал раскрываться, поэтому нам стало играть проще в атаке.

Мы выдохнули, и довели дело до победного", — поделился эмоциями футболист.

В следующем туре Шахтер сыграет гостевой матч против петровского Ингульца.