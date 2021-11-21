Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Минай в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Украины принимал на своем поле Ингулец и сыграл вничью.

Гости вышли вперед благодаря голу Ковалева, но Селезнев и Горин перевернули игру перед перерывом. Впрочем, гости нашли силы отыграться и набрать балл.

Обзор матча:

Минай — Ингулец 2:2

Голы: Селезнев, 39, Горин, 45+1 — Ковалев, 28, Плохотнюк, 80

Минай: Кучер — Гончар, Семенко, Горин, Коваленко (Байдал, 77), Синегуб — Билоног (Кобак, 77), Месхи, Хахлев, Петрусенко — Селезнев (Вишневский, 57).

Ингулец: Гальчук — Полегенько, Асмелаш, Ковалев, Поспелов, Опанасенко (Головкин, 83) — Козак (Шарай, 62), Бартулович (Лупашко, 46), Коробенко (Коваленко, 46), Запорожец — Стефен (Плохотнюк, 62).

Предупреждения: Петрусенко, Месхи — Шарай, Стефен

Удаление: Месхи, 90+2