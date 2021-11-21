Украина

Вашему вниманию лучшие моменты поединка УПЛ.

В 15-м тур Украинской Премьер-Лиги полтавская Ворскла принимала на своем поле Мариуполь.

Подопечные Остапа Маркевича ничего не сумели противопоставить своим оппонентам, пропустив пять мячей, три из которых влетели в ворота Турбаевского после удаления Петермана.

Ворскла — Мариуполь 5:1

Голы: Тилль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 82 — Топалов, 62



Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Тамм (Павлюк, 84), Яворский — Пердута (Кушниренко, 84), Пуцлин (Амилькар, 84), Тилль, Якубу (Челядин, 69) — Степанюк, Кане — Рангел (Пешич, 30).



Мариуполь: Турбаевский — Меличенко, Мампасси (Микицей, 78), Босанчыч, Стасюк — Чех (Хромей, 77) — Кащук, Мишнев, Шостак (Петерман, 58), Топалов (Никитишин, 78) — Вьюнник (Свитюха, 58).



Предупреждения: Кане, Челядин — Босанчыч, Микицей.



На 60-й минуте был удален Никита Петерман (Мариуполь) (грубое нарушение).