Украина

Футболист не угодил главному тренеру команды.

Львов в домашнем матче достаточно неожиданно переиграл луганскую Зарю со счетом 2:1. После матча на вопросы журналистов ответил главный тренер Львова Олег Дулуб.

Белорусский специалист раскритиковал бразильского форварда клуба Алваро Тавареша, заявив, что не рассчитывает на него в будущем.

"Неожиданное решение по Алваро? Если игрок нацелен действовать против клуба, ему не место в команде.

Я так и сказал своим игрокам, поэтому мы рассчитываем на других своих игроков", — сказал Дулуб.

Отметим, что Алваро в текущем сезоне сыграл за Львов 13 матчей, в которых голами не отличался.